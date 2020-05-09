中油4日資訊系統遭駭，加盟通路相關系統資料庫亦受波及，引發市場諸多加油站紛擾傳聞。對此，中華民國加油站公會全國聯合會理事長李杰迅表示，經中油全力搶修，事發不到10小時，就先將與加油站對外營運銷售有關之車隊卡、捷利卡、會員卡恢復正常作業；次日晚間亦完成中油pay搶修，短短約30小時讓加油站交易一切順利正常無虞，讓油品供應服務不中斷處理，加盟伙伴多給予理解、肯定。

此外，對於蘋果日報悖於事實、失衡偏頗報導，本會深感遺憾，並嚴正駁斥不實報導，中油至今作業處理過程辛勞備至，過渡期間或有不方便之處，但加盟站始、全聯會仍願與中油互勉互助。

李杰迅指出，中油資訊系統遭病毒入侵異常事件，影響範圍廣及產品銷售營運，感謝中油上下齊心齊力，以維持正常營運為首務。

尤其，值此系統異常期間，中油能以最快速度讓加盟站維運無虞，在最短時間內完成規劃辦理加盟通路各項緊急應變措施，甚至在下週油價預估可能調漲之際，亦啟動彈性送油服務，機動延長油品灌裝服務時間，滿足加盟站用油需求，展現相互支援、體諒合作誠意。

(工商 )