大陸官方採取多項措施緩解中小微企業的融資難、融資貴問題。中國人民銀行副行長陳雨露9日在大陸國務院政策記者會中表示，最近，人行的研究結果顯示，中小微企業的融資難、融資貴問題有所緩解，得到普遍認同。

中證網報導，陳雨露指出，近幾年，人行在公布政策時，充分參考人大代表和政協委員的建議及提案中所提出的意見，比如在緩解融資難方面，2019年人行三次下調存款準備金率，一共釋放長期流動性人民幣（下同）2.7兆元。

陳雨露表示，同時，透過再貸款、再貼現這些工具提升中小銀行服務中小微企業的能力；鼓勵金融機構發行小微企業金融債券和信貸資產支持證券，2019年共發行小微企業專項金融債券2,048億元，比2018年多800億元左右。

陳雨露指出，在緩解融資貴方面，人行的再貸款和再貼現都實行政策性的低利率，還透過市場化改革貸款市場報價利率形成機制，也就是大家熟悉的LPR形成機制，引導市場利率下行。截至3月底，市場利率比2019年8月份改革以前下降62個基本點，有效降低中小微企業的融資成本。

另一方面，大陸全國工商聯8日公布目前樣本量最大的「2019～2020小微融資狀況報告」。在對逾15萬家小微企業及個體戶調查後發現，新冠肺炎疫情的爆發對小微企業帶來嚴重衝擊，疫後小微企業及個體戶的資金需求明顯。

數據顯示，截至3月初，51.97％的小微企業營收較2019年同期下降超過三成。小店經濟整體也受到疫情衝擊，20.5％小微企業及個體戶面臨現金流危機。

(工商 )