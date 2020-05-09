美國國務院開始針對大陸在海外的網路資訊宣傳攻勢進行反擊，指稱大陸外交部門與外交官的境外社交媒體帳號──尤其是推特(Twitter)──在近期了突然增加了數千個機器人關注者(Follower)，這些大推特帳號每日新增關注者的數量，從過去每天30人左右猛增至近期的每日720人，證明中國大陸正運用境外社交媒體擴大對外不實訊息宣傳。

據《美國之音》報導，美國國務院全球接觸中心（Global Engagement Center）特使兼協調員加布里埃爾（Lea Gabrielle）表示，國務院研究人員認為，推特上新出現的假帳號網絡，用於幫助大陸進行擴大外宣的不實資訊擴散。

全球接觸中心是美國國務院下屬的反恐、反外國宣傳的部門，加布里埃爾介紹說，這一部門研究了36個與大陸外交部或駐外使領館有關的官方推特帳號，發現其中許多帳號的關注者數量，在今年3月以來突然猛增，而這一時間段正是大陸圍繞新型冠狀病毒的資訊戰升級階段。這些推特帳戶近期新增關注者數量從以前每天平均30人猛增到每天720人，而這些新粉絲很多是近期才新創建的帳戶。

加布里埃爾說，關注者突然增加、而且以新帳戶為主，這兩個現象都表明正在建立一個人工網絡，大陸採用俄羅斯式的假資訊宣傳技術，來擾亂訊息，試圖讓人們相信新型冠狀病毒並非起源於大陸。

加布里埃爾說，這些帳戶的特點、內容和行為顯示，它們非常有可能與中共有一定程度的關聯。全球接觸中心的評估認為，這個機器人帳號網路經過協調、相互關聯，這些中國外交官方推特帳戶彼此之間有共同的「僵屍」關注者，有些外交官方帳戶之間的共同關注者超過一千個。

她舉例說，中國大陸外交部發言人之一趙立堅的推特帳號「@zlj517」與另一發言人華春瑩的官方帳號「@spokespersonchn」的最近新增的1萬名粉絲中，3423個是相同的，其中40%是在3月1日到4月15日之間新創建的帳戶。

她還透露，美國政府已經與推特總部傳達了對這一問題的擔憂。而且中國大陸的「牆外」外宣不僅限於推特這一社交平台。

加布里埃爾說，從推廣陰謀網站到使用水軍和機器人網絡，再加上官方媒體以科學為名的虛假言論推波助瀾，大共展開一場具有攻擊性的資訊戰，試圖改變有關新冠疫情的全球輿論。這樣做是目的是為了讓全世界將中國視為應對疫情的全球領導者，而不是這場疾病大流行的源頭。

美國的德國馬歇爾基金會研究顯示，中國大陸使領館和外交官猛建推特帳戶的趨勢，從去年的香港反政府抗議開始，2019年3月以來，這類官方推特帳號數量增加了2.5倍。推特公司去年8月發表調查評估說，20萬個受官方支持的帳號的設立目的，是為有關香港抗議的輿論製造噪音。

(中時電子報)