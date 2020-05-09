以學生族群為消費重心的台中一中商圈，多年來因周邊停車空間不足引來詬病，為有效整頓一中商圈停車秩序，台中市政府交通局4月起針對商圈周邊祭出機車停車收費制，施行一個月來，初估可增加1至2城停車空間，將再釋出台中公園旁約200個停車格，盼讓交通更順暢。

交通局長葉昭甫表示，一中商圈目前機車停車格位約有1780格，但其中不少格位長期遭攤車、雜物或機車久占，導致商圈內及周圍停車困難，引發不少抱怨。

為解決此問題，交通局4月1日起針對北區錦南街、雙十路、精武路、三民路圍起來的區域實施路邊機車停車場及人行道機車區收費，透過此方法盼提升周邊機車停車格位的周轉率、降低久占情況，至今初估，約可增加商圈停車空間達1至2成。

葉昭甫強調，對於商圈外圍的部分，交通局釋放出台中公園精武路雙側人行道供停車，估出可增加200個機車停車位，配合商圈中心的收費整頓方式，盼能讓停車格真正獲得有效利用；一中商圈納入停車收費管理的目的非收費、而在於維護停車秩序，也呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，讓商圈通行更便利。

(中時 )