孟耿如將弟弟生前修不好的車修好，並表示會把它當作弟弟陪著她身邊陪她創作。(圖/ 摘自孟耿如臉書)

台灣女演員孟耿如出道14年，在2011年《我可能不會愛你》中飾演李大仁妹妹「李淘淘」受到矚目，和知名主持人黃子佼愛情長跑多年後，今年3月登記結婚；以前孟耿如工作時經常帶著弟弟孟耿德，讓身邊朋友更笑她是「寵弟魔人」，弟弟去年逝世後，她花了一年多時間完成弟弟遺願，表示為了他會勇敢走下去。

8日晚上孟耿如在臉書分享和弟弟之間的往事，她想起在弟弟離開前，知道他會找自己朋友去跑山，但某天她跟弟弟健身時，發現他因為摔車身上有擦傷，看著很心疼，但想到飽受憂鬱痛苦的弟弟就沒多問；不過，孟耿如事後才知道弟弟的愛車也摔壞，直到弟弟過世前都沒能把它修好。

孟耿如在弟弟離開後，依然能在她的臉書或IG看到她想念弟弟的方式。(圖/ 摘自孟耿如IG)

孟耿如在弟弟離開後相當痛苦，但想到弟弟一直想修好他的愛車，馬上振作起來要替弟弟完成遺願；她得知據說是零件非常難找，後來輾轉認識一個人很好的車行老闆，花了一段時間才將弟弟愛車修好。

在完成弟弟遺願後，孟耿如表示，「我們失去了最愛的弟弟，所以一定要保留好弟弟最愛的車」，她決定把弟弟愛車放在自己的工作室，陪著她創作；最後她也向孟耿德喊話，「如你所說的，人生真的很多苦澀，但帶著你的愛我們還是會勇敢走下去」。

(中時電子報)