徐榛蔚表示，花蓮得天獨厚的環境，孕育出來的西瓜不僅品質優異，產量更是傲居全台之冠。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚偕同縣府農業處處長羅文龍、花蓮縣議員吳建志、農委會農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農業改良場副場長楊大吉、中華民國農會常務監事白添枝、花蓮縣農會理事長余國基、常務監事呂律均、總幹事官俊彥、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、玉溪地區農會總幹事蔡宗翰、新北市農會總幹事楊棟樑，於今(9)日下午，在台北希望廣場辦理「花蓮西瓜季•甜美鮮送」行銷推廣活動；除了邀請被廣稱為「叫賣達人」的寶島叫賣哥，為現場帶來熱絡互動，同步加碼推出旅北花蓮人購瓜贈獎限量活動，及現場購瓜優惠贈；期盼讓更多消費者感受花蓮大西瓜剖開的剎那，撲面直衝的濃郁果香與消暑氣息！也為離鄉的花蓮孩子們帶來專屬於家鄉的產季風味!

花蓮大西瓜，全台最好吃的西瓜

時序進入立夏，是大地換上新容顏的季節，也為沙脆甜的花蓮大西瓜拉開了繽紛出場的序幕。徐榛蔚表示，花蓮「得天獨厚的環境」─潔淨的食物、純樸的人民、真善美的境地，在此環境下孕育出來的西瓜不僅品質優異，產量更是傲居全台之冠。優良的種植環境，加上襯得起的品種-「華寶西瓜」來輔佐，花蓮大西瓜可以說是「全台最好吃的西瓜」。而濃郁爽口的花蓮大西瓜，更蘊藏了1200度的熟成滋味。1200度，是指花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，所大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，品質與口感上更是穩定。

徐榛蔚接著說，花蓮縣位於台灣東部，有著老天爺賜予的極佳地理環境，花蓮是全國首創無毒農業的發展地，近年更是大力地推動有機農業，目前花蓮的有機驗證面積及農戶數都居於全台之冠，農業上項項斐然的成績，除了感謝各農會與縣府團隊的協力合作，更感謝縣內農友們和我們一起堅持品質與純淨，讓農人們辛勤滴下的每一滴汗水，都成為最閃閃發光的寶石。花蓮農特產品可以說是，集結了農人們的愛心與耐心，展現了對於環境和消費者的良心。

花蓮鮮送，產地的消暑好滋味

花蓮縣府領隊的「花蓮西瓜季•甜美鮮送」行銷推廣活動，瞄準宅經濟，特別邀請寶島叫賣哥在現場進行最生動熱情的銷售推廣，同步透過「花蓮鮮送」的臉書粉絲專頁進行網路直播銷售花蓮大西瓜，讓民眾在家也能輕鬆即時享受花蓮大西瓜的消暑好滋味。現場獲得企業加碼支持採購，由遠見天下文化事業群總經理林芳燕代表創辦人高希均教授採購花蓮大西瓜300顆，將與集團內同仁分享花蓮的鮮甜好滋味!

秉持著推廣花蓮優質農產品的熱忱，徐榛蔚更加碼現場購瓜優惠贈活動，當日購買花蓮大西瓜，即贈送希望廣場花蓮週(5／23-24)購物折價券100元，讓民眾在花蓮週到花蓮攤位購物即享優惠。為了讓離鄉的孩子們也能感受專屬於家鄉的產季風味，更加碼限量推出旅北花蓮人購瓜贈獎活動，憑身份證戶籍地為花蓮或Ｕ開頭，現場購買西瓜一顆，即贈送花蓮好Ｑ點數100元(等值現金100元)。讓花蓮大西瓜成為燃燒的夏日中，最佳的消暑解方!

雖然新冠肺炎疫情持續高度警戒中，各行各業都受到了衝擊，優質的農特產品更是面臨前所未遇的挑戰，但也是農特產品在運銷上很好的轉型機會。徐榛蔚於產季前一個月即啟動系列規劃，主動出擊，由縣府農業處團隊透過走訪主要產地，採集各主要產地屬於農會與農友們的西瓜生產故事，並主動拜會企業、基金會，尋覓合作管道，同步運用電商、廣播、電視購物等多元的行銷通路，與農會、農友們攜手一起為花蓮大西瓜拓展更多元的銷售管道，近期也獲得了銷售成果的反饋。徐榛蔚說，看到農人們臉上的笑容，是她持續前進最大的動力。

(中時 )