母親節將至，動物的母愛同樣偉大。台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，在高雄市永安區某魚塭附近有1隻剛生產完的狗媽媽，雖然受傷導致血流如注，但為了哺育初生的9隻幼犬，仍負傷忍痛餵奶，展現母愛。台灣動物緊急救援小組獲報後趕往現場營救，將狗媽媽及整窩幼犬帶回動物醫院安置，讓狗媽媽安心坐月子、哺育小狗。
民眾發現這隻流浪狗，剛生產不久，就四處奔走覓食，狗的下腹部不慎遭到鐵絲劃破1道深深傷口，血流不止，向台灣動物緊急救援小組求救。
台灣動物緊急救援小組獲報後，救援團隊立刻出動趕往現場，果然看見多隻幼犬緊依在狗媽媽身邊吸奶，而狗媽媽下身滴著血，卻仍忍痛照顧小狗，畫面令人動容。台灣動物緊急救援小組安撫狗媽媽後，將母犬及整窩幼犬帶回動物醫院安置，幫狗媽媽補充營養，讓牠能安心坐月子。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，在他20多年的救援過程中，親身體會動物間的母愛同樣偉大；他舉例，去年高雄興達港附近工地正在進行貨櫃吊掛作業時，突然有母犬衝向吊車前方，以肉身阻擋吊車作業且狂吠，救援團隊才從貨櫃下方救出6隻剛出生的幼犬。
也曾有母犬受困捕獸夾，但為了哺育幼犬，忍痛扯斷自己的腿脫困；還有狗媽媽為了安置自己剛生產的幼犬，不辭辛勞用嘴刁著小狗，冒險上下河床無數次，在在都顯示母愛的偉大。
(中時 )
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