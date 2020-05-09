大飛9日錄中天綜合台新節目《地球人請回答》，聊到羅志祥因周揚青毀滅式分手，事業陷低潮，他坦言雖然關心兄弟，但不知道該說什麼，所以沒有主動聯絡，「我還是關心他，但一直以來都是他找我，所以等他有空聯絡再關心。」他提及新聞出來自己也嚇一大跳，「對於新聞當然意外，那些局我都沒去，主任（羅志祥）會來我們的酒吧，見面都是那裡。」

《娛樂百分百》傳出棄蝶（愷樂）保豬（羅志祥），大飛被問此題，面有難色，「要看節目怎麼想，真的沒想到這問題，我連自己的工作都要想辦法了，如果以工作來講，沒什麼好說的，私下怎樣不知道。」他看到羅志祥工作受影響也覺惋惜，「但對他的觀感不會影響。」兄弟之情展露無遺。

過去羅志祥曾與周揚青一起到大飛經營的酒吧，回憶上次見面，「我上次看到他們是很久以前，過年一陣子了，他們都沒來。」但他笑稱有傳訊關心無端捲入的另一好友大根，「再唱嘛，我問他還ok嗎？他說ok。」

(中時 )