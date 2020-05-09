親子體驗越南春捲，洋溢異國風情。（金門縣服務站提供）

小朋友學習製作越南春捲。（金門縣服務站提供）

金門傳統春捲「甜拭餅」讓人在口齒間留下好滋味。（金門縣服務站提供）

移民署金門縣服務站用心規畫的「溫馨五月情．媽媽的私房菜」今（8）日登場，應邀秀廚藝的新住民媽媽用家鄉的特色美食和移民署貼心準備的玫瑰花、小卡片，向遠在幾千里外的故鄉母親說一聲「媽媽，我愛妳!」

這項在母親節前夕舉辦的家庭教育課程，邀請來自越南的新住民鄭僑螢擔任講師，她以越南春捲和金門春捲為例，呈現不同的食材做成的春捲，有不一樣的口味和美食文化。

鄭老師示範的越南春捲是將特製內餡用米紙包起來，最後加上越南料理的靈魂「魚露」搭配做成，而金門的傳統春捲中的「甜拭餅」則是以潤餅皮的鹹與麻荖的甜，讓人在口齒間留下好滋味。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，每逢佳節倍思親，在母親節前夕透過家庭教育課程結合多元文化宣導，希望在防疫過程中也能送上暖心的祝福。

另外，移民署也於4月1日至6月30日推動「擴大自行到案」專案，針對逾期居、停留之外籍人士採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施，希望新住民朋友協助宣導，如周遭有逾期居、停留之外籍親友，可撥打移民署「0800-024-881」或勞動部「1995」專線，鼓勵他們主動到案並安心返家。

(中時 )