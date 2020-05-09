星泉湖生態搶救成功，公園內野鴨戲水、白鷺鷥覓食，湖內魚兒優游，成為東區休閒遊憩的新興景點。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

會呼吸的湖泊！台中市星泉湖「雙心水草」再掀搶拍風潮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市東區帝國糖廠台中營業所閒置多年後，終於去年12月正式開幕，公園內的星泉湖最新的心型水草美景，在網路掀起尋找雙心蹤影活動，吸引人潮搶拍，本來是一池死水的人工湖變成會呼吸的湖泊，在市長盧秀燕率建設團隊經歷生態湖畔的公園改善及水中植物撫育有成，讓星泉湖變身為熱門新景點。

星泉湖位於台中市帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒映天色與周邊景色自成一幅湖景畫作，成為遊客搶拍的熱門景點，顯現市府搶救星泉湖成功。

建設局長陳大田表示，星泉湖為一天然湖泊，早年大型建案開發終止後，留下大片荒廢窪地，地下水位上升，湧出水源而形成，近來因帝國糖廠周邊發展快速，不斷有大型建案抽取地下水，湖水無法補滿近乎乾枯，2017年帝國糖廠區段徵收工程完工後，星泉湖水位下降並露出大片泥地，長滿植物，尋求改善方案。

經多次與地政局、水利局、文化局、都市發展局等單位商討，決定將周邊施工中建案祛水所產生的地下水，接管至雨水下水道，進而回補至星泉湖以保留地下水，湖水位維持在一定高度。

「帝國糖廠台中營業所」去年12月正式開幕，搭配星泉湖美景成為打卡新亮點，湖濱公園內戲水野鴨、覓食白鷺鷥，湖內魚類生態豐富，吸引許多專業攝影師、IG網紅、拍婚紗新人取景，夜間更有不少民眾帶毛小孩散步、情侶約會，成為文青必訪景點。

為讓景點更具特色，市府於湖中加碼種植「愛心水草」，心型造型掀起搶拍風潮，湖面搭配落日與湖濱生態，加上周邊圍繞台中產業故事館、建國市場、秀泰影城、興建中的台中車站鐵道文化園區及規劃中的三井LaLaport購物商場等景點，打造生態夢幻景點，帶動東區人潮。

帝國糖廠位於東區泉源里，是市府區段徵收開發取得，其中6公頃規畫為湖濱公園，4公頃為星泉湖，在都市中一處占地廣大的人工湖，還有「上帝的眼淚」稱號。

市府透過都市計畫專案通盤檢討，重新調整土地使用，以區段徵收方式進行整體開發，生態公園力求生態、景觀及使用三者間取得動態平衡，在「保水第一、儲水第二、滯洪第三」的規畫原則下，塑造城市開發與環境共生，成為中市東區重要的產業地標，搭配星泉湖美景成新亮點。

(中時 )