新冠肺炎使許多異地遊子無法回台，雲朗觀光集團對此邀請親愛愛樂樂團，今（9）日於雲品（2748）旗下日月潭雲品溫泉酒店舉辦「獻給親愛的妳」母親節戶外音樂會、同步線上直播，並邀請關係集團台泥（1101）規畫「台泥超級任務」，以雲端科技表達對母親的感謝。

雲朗在母親節周末夜辦理「獻給親愛的妳」戶外音樂會，於雲品溫泉酒店圓形廣場的森林星空下，特邀曾榮獲維也納國際青少年音樂節弦樂組冠軍的親愛愛樂樂團，用優美弦樂樂章表達對母親的感謝，此次共有30位團員演奏。

日月潭雲品2014年發起「音樂夢想樹」、「牛奶傳情」，鼓勵旅客支持親愛愛樂弦樂團，每年固定以現金贊助方式支持學童樂器維護費用。此次再度致贈獎學金，希望能在孩子的音樂之路上出一份力，共同打造良好的音樂學習環境與表演舞台，讓孩子們盡情發揮所長。

此次活動也串聯雲朗集團旗下海內外所有酒店，同步線上直播音樂會，更安排雲朗義大利飯店團隊，以義大利歌曲獻唱母親節歌曲，希望把對母親的愛分享到全球。同時，也在粉絲專頁上舉辦留言活動，有機會獲得日月潭雲品溫泉酒店住宿券。

其中，雲朗關係企業台泥集團，今年有許多台灣員工與幹部因疫情之故無法返台與母親過節，故特別規畫「台泥超級任務」，並在音樂會前播放感人影片，挑選君品酒店La Madame Rose玫瑰夫人母親節蛋糕，由公司同事代替本人前往家中向員工母親致意。

觀光飯店受新冠肺炎疫情衝擊甚大，雲朗對此仍以負責態度面對公司、同事及社會，各館飯店5月起號召員工關懷社區環境，落實執行長張安平提出的「人類文明，是從彼此照顧開始」普世價值，盼讓飯店產業成為台灣最堅實、溫暖的後盾。

(時報資訊)