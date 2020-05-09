疫情衝擊民眾避免到醫院院所，但孕婦有既定的產檢，準媽媽選擇轉往診所或甚至不去產檢，桃園市衛生局強調定期產檢不可少，除了中央有10次產檢補助，市府也加碼提供第1孕期母血唐氏症篩檢、孕期羊膜穿刺及中醫養胎補助服務，呼籲孕媽媽們多利用。

受疫情影響不少準媽媽不敢進醫療院所，過去總往大醫院跑的情況降低，改赴診所或婦幼醫院產檢。衛生局健促科長林幸慧指出，隨著媽媽懷孕年齡增加，懷孕的風險也隨之提升，一定要定期產檢、認識早產徵兆。

衛生局指出，準媽媽們除了享有10次產檢的補助外，桃園市也提供設籍桃園市的已婚女性進行中醫「孕前助孕」及「孕期養胎」調理補助，其中養胎幫助不少孕婦改善孕期孕吐、腰酸等不適。針對34歲以上高齡產婦，除了中央補助5000元羊膜穿刺，市府加碼2000元，以市價約8000元的羊膜穿刺，孕婦只要1000元就能確保不會生下唐寶寶。

因應生下唐寶寶的產婦年齡有下降趨勢，桃園市也在去年針對31至未滿34歲的次高唐氏症危險群，提供2200元的第1孕期母血唐氏症篩檢補助，共有602人受惠，其中30名孕婦檢出高風險，進一步篩檢後，僅1人結果異常，在醫師建議下人工流產。

林幸慧提醒，懷孕期間，每位媽媽懷孕的狀況不盡相同，但須注意危險及早產徵兆，如有出現腹痛、出血、胎動減少、黏液和血液樣分泌物增加等情形時，應儘快就醫，降低不幸風險。

針對懷孕婦女提供10次產前檢查服務，包括：身體檢查、血液常規、1次免費超音波檢查及乙型鏈球菌篩檢。針對34歲以上孕婦、本人或配偶或家族有罹患遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率較高者、超音波篩檢胎兒可能有異常或疑似基因疾病等高風險孕婦提供羊膜穿刺檢查補助。

(中時 )