新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（9日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時國內已連續27天無本土確診病例。截至目前為止，國內共累計440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，6例死亡，已361人解除隔離。

◎指揮中心今修正且擴大急診醫護人員的獎勵，醫師每人每日一萬元，護理人員每人每班一萬元。另外還有急救責任醫院防疫獎勵、收治確診個案獎勵等。

◎食藥署快速核准31件專案，食藥署積極輔導廠商提出專案製造申請，參考其他國家作法，簡化送審資料，免除製造廠GMP申請，以落實推動國家防疫團隊的使命，強化防疫物資量能。

◎昨（8）日中華職棒首度開放1000名觀眾進場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨日秩序的維持情況不錯，未來將研議放寬觀眾人數到2000人，細節仍需討論。

◎台灣的新冠肺炎死亡率維持在1.4%左右，發生率是百萬分之18.6，死亡率為百萬人口約0.2，這讓BBC、新加坡等外媒很感興趣。張上淳表示，是因為整體防疫團隊的努力，在加上台灣的醫療體系很好、量能充足，才讓死亡率低。

◎1萬元紓困金何時領？陳時中表示相關資料本來就不易完全整備，也很難說下周一就能發錢，原則上仍需3天審查5天完備，希望地方在第一線就可以核，趕快審。但也再次強調紓困是「中央審查地方免責」。

◎中央流行疫情指揮中心是否會降級，改為二級？指揮官陳時中表示，有想過，但目前仍然維持在一級標準之內。

◎有地方政府對於陳時中昨（8）指出，各行業若能做好社交距離、衛生防護、建立實名制、安全檢查4個原則，就可恢復運作。陳時中今表示，上述4個原則不是針對任何職業別，而是通案。地方政府若有疑問，都可以提出來，與中央討論。

◎疫苗何時問世？張上淳指出，台灣過去沒有製作冠狀病毒疫苗及施打人體的經驗，製作至少需要半年以上，但有專家表示可能需要1年到1年半的時間，但具體問世時間很難預估。

◎社區安全！國內累積440例新冠肺炎確診病例，其中361人解除隔，台灣近八成患者順利出院。張上淳指出，台灣已連續27天無本土病例，以該病毒14天潛伏期特性，以公衛角度來看，台灣已近2個潛伏期無病例，可以視為社區已很安全。

◎指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，因應病患家屬需求，即起調整加護病房、安寧病房的探視規定，每日一個時段、每床最多兩人在固定時段探視。

(中時電子報)