儘管原油龐大庫存持續威脅油市，不過市場樂觀期待減產效應和需求回溫，國際油價驚驚漲，累計本周狂飆逾25%，兩周以來更大漲超過4成，從目前的市占率來看，沙烏地已成為這場石油大戰的大贏家。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）5月起每日減產970萬桶，沙烏地也宣布調漲原油銷售價格，與此同時，美國產量不斷下滑，各種因素都提供油價有利的支撐。

美國油田服務公司指出，至5月8日當周，美國石油鑽井數下降33口，至292口，創2009年9月以來新低；美國天然氣鑽井總數下降34口，至374口，也創歷史新低。

沙國國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）調高各地區6月原油出口售價，其中，對歐洲的石油售價調幅最大，部分品項上漲超過了7.2美元，亞洲出口的輕質原油調漲 1.4美元，為3個月來首次調漲。

金融時報報導，儘管沙國6月原油折扣較5月份減少，但相較其他中東產油國和俄羅斯，仍有很大的競爭力。

沙國、俄羅斯3月掀起石油大戰，導致過去1個多月來油價崩跌，沙國雖然承受損失，卻也搶下更多市占率，成為這場石油大戰的大贏家。4月，沙國對大陸的原油出口暴增1倍，來到每日220 萬桶，創下2017年以來新高；對美國的原油出口升至每日100 萬桶，來到2018年8月最大量；沙國也取代伊拉克，成為印度最大的原油供應國。

周五（8日）紐約6月期油大漲5.05%，收在每桶24.74美元，單周累計狂飆25.1%；布蘭特7月期油大漲5.13%，收在每桶30.97美元，單周累計上漲 17.1%。

(中時電子報)