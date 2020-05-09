中職昨日領先全球開放1000名幸運球迷進場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日也到場見證，更鬆口有機會開放到2000人，也在今日記者會中證實正在研議，對此富邦悍將球團副領隊陳昭如表示，昨日球迷表現都非常良好，若能開放更多球迷進場，球團都已準備好了。

陳昭如表示，昨日陳時中在英文轉播中鬆口有機會開放2000人後，就先和聯盟討論過，新莊球場可以2000人重新劃位，但也要有配套措施，希望下階段是否能請示家人、親友就坐一起，「有看到球迷帶小朋友進場，有照梅花座，連上廁所都要先舉手，很可愛。」

新莊球場每個座位都間隔1.2公尺，昨日開放1000人就要劃位到三樓了，若以同標準開放2000人，勢必要坐到外野去才能符合標準，連球團都表示梅花座「距離真的滿遠的。」

經過昨日開放觀眾首戰後，陳昭如對於球迷表現相當滿意，認為開放更多人不是問題，「昨日動線很順暢，台灣球迷都很自制，都有依照規定，沒有人爭吵，甚至媒體比較擠。」昨日國內外媒體共有150人到場，規模更甚國際賽。

目前球團已開放預售5月的門票，若開放成2000人勢必要重新調整座位，陳昭如對此表示，「假設能跟家人坐一起，可能就要退票後重新選，又是一個工程，不過還是球迷優先。」

此外，統一獅下周台南主場也將迎接球迷進場，不過台南球場規模較小，若屆時開放到2000人又要梅花座可能會有問題，領隊蘇泰安則說，「我們會提報是否座位距離減少，原本隔2、3個座位，縮短成1、2個位置，能保持距離也讓球迷戴口罩，以這樣做提案。」

(中時 )