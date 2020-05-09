參山國家風景區管理處規劃「中橫觀光60–幸福梨山•愛在高峰」系列活動，9日邀請國台交在梨山賓館前進行音樂響宴。處長柯建興表示，活動包括重現金馬號風華、高山感恩祈福音樂會、梨山耶穌堂婚禮、部落遊程及中橫健行等，致力打造「脊梁山脈旅遊」觀光品牌。

高山感恩祈福音樂會特別邀請國立台灣交響樂團及聲樂家林惠珍老師，在梨山賓館前廣場進行一場音樂響宴，同時透過網路直播，陪伴全國民眾在線上度過母親節。

柯建興表示，「中橫觀光60–幸福梨山•愛在高峰」系列活動將打造梨山觀光新品牌，首度規劃最美、最浪漫高山聯合婚禮，將募集國內外12對佳偶，在全台最高教堂—梨山耶穌堂舉辦聯合婚禮，讓海內外新人一起感受梨山雲海浪漫、窺探層層群山環繞美景，體驗滿滿幸福。

此外，今年部落遊程更結合865金馬號公車，重現曾被譽為「一生必走的經典路線」美景，規劃3條各具特色系列遊程，讓遊客走訪在地部落，感受身心靈洗滌放鬆旅程。參山處也與救國團首度合作推出梨山限定路線中橫健行，響應時下流行「無痕山林運動」。

現場也舉辦在地部落市集，並串連大梨山地區商家，齊心推出部落工藝及農特產活動好康，現場並舉辦打卡送限量100元抵用券。活動更與中橫沿線旅宿、餐廳、農特產、伴手禮等業者合作推出好康優惠，民眾更只要在指定期間內，於合作旅宿業者住宿2個晚上，即可兌換內有200元儲值金，且限量400張的中橫觀光60紀念悠遊卡，鼓勵民眾上山呼吸新鮮空氣，一起參加森林療癒學分、重回大自然懷抱。

(中時 )