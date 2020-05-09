大安分局長周煥興親自下廚炸豬排，讓參與活動的同仁享用。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

周煥興也當面向媽媽們保證會照顧好同仁，要各位媽媽放心。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

母親節將屆，為感念母親的辛勞，及因為工作無法返家與媽媽團聚過節的員警，北市大安警分局長周煥興9日特別規劃母親節視訊傳情活動，讓員警藉由電話視訊與媽媽連線問候，並秘密聯絡員警親友將蛋糕送到全台各地的母親手中，多名員警在視訊過程中真情流露，忍不住流下英雄淚。

活動中，員警除了戴上分局特製的「媽媽我愛您」口罩，把心中說不出的愛藉由視訊傳達給媽媽知道，周煥興也特別準備了苦茶和切片檸檬，讓員警皺著眉頭喝下之際，能感受到媽媽為了養育兒女的辛苦及辛酸，並端出親自炸好的厚切日式豬排，讓員警開心享用，周煥興也當面向媽媽們保證會照顧好同仁，請各位媽媽放心。

敦化所一名曾姓員警與在台中大里的媽媽視訊，所長在與曾媽媽閒聊中，不小心把曾員交女朋友的事透露出來，讓蒙在鼓裡的曾媽媽在鏡頭前超開心；也有女警媽媽向幫忙照顧自己2個小孩的母親，表示您辛苦了，我愛您；另名員警視訊給花蓮富里的阿姨，感謝阿姨代替不在人世的媽媽視如己出的照顧自己長大。活動溫馨感人，讓波麗士與母親們度過一個難忘的母親節。

(中時 )