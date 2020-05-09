國軍近來頻傳軍紀案件，陸軍269旅黃姓中尉疑因不堪長期代墊軍品費、壓力過大輕生，海軍基隆級驅逐艦左營艦又傳出副艦長、輪機官與女士官艦上飲酒，輪機官甚至酒後強行與女士官發生關係的離譜事件。陸軍司令陳寶餘今天無預警前往269旅視導，海軍司令劉志斌則連續兩天分赴蘇澳、花蓮進行軍紀宣教

《青年日報》報導，陸軍司令陳寶餘上將今日無預警前往機步269旅，關心部隊休假與留守實況，並實施留守幹部親考親教。陳寶餘並勉勵與會幹部，持續展現良好領導統御，不分階級，落實逐級關懷與輔導，協助部屬解決問題，營造部隊「家」的感覺。

陳寶餘期許各級幹部，部隊管理要與時俱進，透過以連為核心建立學習性組織，強化班排建制幹部責任，落實走動式管理，並藉幹部直接支援方式，發揮組織能量，帶領部屬專注戰訓工作，從訓練中獲得成就感，達成快速提升戰力之目標。

海軍司令劉志斌上將昨主持「海軍民國109年專案軍紀安全暨重要命令與防疫作為宣教」，召集蘇澳地區連級以上單位主官、管、士官督導長共同與會，以督飭軍風紀維護，擴大宣教成效。

劉志斌強調，軍紀案件所造成的嚴重後果，不僅是傷害部隊戰力，部分個案更造成家庭破碎，因此各級幹部應負起督導之責，落實走動式管理領導部隊，落實督導之責，一級督導一級，落實「嚴考核、嚴淘汰」指導。

劉志斌今天赴花蓮地區駐軍視導，再次提醒近期各項軍紀案件所造成的嚴重後果，不但斲傷部隊戰力，部分個案更造成家庭破碎，不可不慎；各級幹部應以身作則，負起督導之責，落實走動式管理領導部隊；另外運用組織善盡分層職責，強化一級輔導一級、風險管控，整飭工作紀律等作為，恪遵「嚴考核、嚴淘汰」指導，將違法人員重懲列汰，藉此增進部隊素質及紀律、維護部隊紀律與海軍榮譽。

(中時 )