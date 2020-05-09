鳳義里長蕭文立說「我們拒絕被摸頭！」。（王志偉攝）

當地居民請來土地公、土地婆壓陣。（王志偉攝）

抗議居民近千人。（王志偉攝）

台灣卜蜂集團要在花蓮鳳林鎮、壽豐鄉及光復鄉興建6座大規模的養雞場，當地居民擔心後續造成的環境污染，陸續發起抗議活動，今天下午鳳林鎮12個里里長號召鎮民站出來保護「慢城鳳林」，養雞場預定地的鳳義里長蕭文立強調我們「拒絕被摸頭、不要回饋金、養雞場滾出鳳林！」鎮民情緒高亢，誓言保護居住品質。

卜蜂集團要花蓮中南區鄉鎮蓋大規模養雞場，其中壽豐鄉樹湖村規模達25萬隻的蛋雞場，壽豐鄉表會昨天召開臨時會，一致決議反對卜蜂在當地設場。接著今天，鳳林鎮民也發出怒吼、抗議卜蜂在鳳林多處以「個人名義」購地，這樣不夠光明正大的作法再次表達嚴正抗議。

鳳義里長蕭文立說，距養雞場址「鳳凰段668地號」幾百公尺就有村莊，在地住戶得知要設場都非常生氣，為此他展開連署，全里200戶除了1戶沒有意見，其他全部反對，全鎮12位里長都加入連署，「希望縣府長官聽聽民眾反對的聲音」，目前已先在場址拉起抗議布條，歡迎鎮民一起響應。

鳳林鎮代表會主席林建平說，該公司以個人名義買入多處小規模土地，企圖化整為零，沒有由事業體辦說明會，全無企業責任！代表會除了本週一在定期會預備會議表達反對立場，並呼籲縣府回應民意，透過相關行政救濟，讓許可及建照暫時中止。

壽豐鄉的樹湖村長彭榮華也加入抗議行列，村民情緒激動、慷慨陳詞，強調鳳林慢城地位顯著，養雞場一來，慢城變「臭城」，大家全部遭殃。村民還請來土地公、土地婆壓陣，盼神明看護當地生態環境與人民的居住品質。

花蓮縣府農業處副處長張仁智受訪表示，依法處理，有公所來申請，站在法規上，申請業者若沒有違法，也不能主動撤回，訴求設廠後會有污染，但事情還沒發生，沒辦法事情做處理，可以設廠業者要符合環保規範，不要違反規範。

花蓮縣尚未設置「畜牧場自治條例」，包括公聽會等都難以規範。上週議會召開臨時會，楊華美等多位議員要求縣府儘速擬訂「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」草案，依程序送入議會審查。

(中時 )