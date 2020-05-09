睡覺口好渴… 有這些症狀 你可能尿酸太高

現代人樂於享受美食，聚餐吃吃喝喝多了，免不了對身體造成負擔。造成身材發胖還是其次，若殘留尿酸可就不能大意。尿酸超標會造成痛風問題，倘若長期累積，還會影響腎功能。要預知防尿酸是否過量，睡覺出現4個身體狀況，將能協助你了解，自己是否快痛風了。

陸媒綜合報導，現代人聚餐多飲食過度，多少有尿酸超標的困擾，其實平時睡覺時出現的幾個狀況，若都能及早發現，就能擺脫痛風的折磨。來看看以下症狀，你中了幾個？

1.口渴

尿酸高的人在睡眠時身體會出現缺水現象而覺得口乾舌燥，可能半夜會因此醒過來，影響睡眠品質。這樣一來，不僅腎功能下降了，由於睡眠不好，身體也會受到多方面的影響。

2.尿液異常

尿酸過高會影響腎臟功能，這時尿液也會出現異常。如果你發現自己經常在睡覺之前，尿液顏色很濃，且會出現泡沫。說不定就是因為尿酸水平異常引起的。

3.水腫

若前晚喝水過多，第二天出現水腫是正常現象。但明明沒喝多少水，第二天卻依然水腫，就要懷疑體內尿酸太高。睡前尿酸含量是一天中最高，若是實在太高，就容易出現堵塞，從而出現水腫。

4.腰疼

尿酸偏高會加大腎臟負擔，而腎臟處於人體腰後的位置，它要是出了問題，就有可能出現腰疼的症狀。

專家指出，當尿酸含量太高，應避吃常海鮮、濃肉湯等美食。上述4個表現，若是出現2個以上，就要注意控制了！

(中時電子報)