嘉義市首度推出「老屋卸妝」計畫，只要屋主同意，就由專業團隊以減量設計手法免費幫修復老屋外觀，圖為改造後。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市文化局初估，全市至少有6000棟木構老建築，但多數都被現代建材遮蔽，為讓老屋外觀恢復原有樣貌，嘉義市首度推出「老屋卸妝」計畫，只要屋主同意，就由專業團隊以減量設計手法免費幫修復老屋外觀，每戶最高修繕金額20萬元，希望公部門出錢出力，幫老屋再現質樸風采。

嘉市2014年市啟動舊屋力補助計畫，透過補助房租、部分內部結構修繕經費，成功讓幾間老屋活化，文化局長蕭柏勳說，舊屋力計畫把原本廢棄破舊的老屋，華麗轉身成為年輕人創業圓夢空間，有些成了咖啡廳，有的變美食祕境，現文化局打算讓像貼滿痠痛藥布的老屋外表重新美化，尋回更多木都的印記。

文化局文化資產科長林朝基表示，嘉市老舊建築立面美化「老屋卸妝」計畫，目標鎖定自住老屋臨街立面的整修，指這些非營利自住老屋因年久失修或不當修補、增建，常常讓外觀布滿補釘或管線凌亂，或是因缺乏工料就直接用鐵皮包住，失去了原本的味道，也影響市容。

林朝基說，第1年執行是試水溫，會先由南華大學團隊針對舊城區進行詳盡調查，提出有效改造設計、辦理民眾協調媒合作業，其餘區域則由民眾或公所提出需求、參加徵選，修繕設計與執行費用由市府全額支應，但會以減量手法儘量恢復老屋原來的外貌與材料，透過替老屋卸妝，重現歷史容貌。

文化局將在5月12日舉辦第一場公開說明會，歡迎有興趣幫自家老屋卸妝的市民一同參與，會中將說明獲選修繕的老屋應負的權利義務、申請程序及資格，徵選期限自109年 5月13日至 9月 30日，希望透過逐年執行舊屋力補助計畫和老屋卸妝計畫，推動歷史老屋保存活化，從單棟立面到街區環境市容改善，為嘉義市打造木都城市品牌的里程碑！

(中時 )