受新冠肺炎疫情影響，各類消毒液產品熱賣，旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液，遭台北市衛生局依違反藥事法開罰66萬元。對此，國民黨前副祕書長蔡正元說，館長陳之漢在網路販售抗菌乾洗手凝霜遭罰60萬元，錢櫃大火釀六死，錢櫃董事長練台生被開罰48萬元，質疑台北市長柯文哲罰款不分輕重，不知是報答抑或害怕練台生？

蔡正元下午在臉書表示，台北市長柯文哲太誇張了，練台生的錢櫃KTV大火，燒死6人，輕重傷90多人，柯文哲派人查核，發現錢櫃KTV消防安檢，共3家分店和1家會館都不合格，柯文哲只對練台生開罰48萬元。

蔡正元指出，相比較一下，「館長」陳之漢在網路上販賣抗菌乾洗手凝霜，柯文哲以廣告涉嫌療效不實，對陳之漢開罰60萬元。陳之漢的乾洗手霜，不過就是洗洗手而已，對人體無敗無壞，怎麼罰得比鬧出人命的練台生多？柯文哲有沒有病？

蔡正元說，更誇張的是，蔡衍明投資的「旺旺水神」，不過就是殺菌滅病毒的次氯酸水，對人體只有保護作用，在疫情狂飆時，蔡衍明免費贈送「水神」給社會大眾，這是作公益的善行，也被柯文哲抓小辮子，說什麼做公益也不能有不實宣稱，開罰蔡衍明66萬元，罰金比「殺人錢櫃」還重。

蔡正元痛批，柯文哲罰款不分輕重，是不是腦殼壞掉了，還是想報答練台生，或是害怕練台生？

(中時 )