新冠肺炎疫情衝擊全台經濟，為振興台中市各大商圈、吸引民眾消費，台中市政府推出消費券，而位於龍井區的東海商圈更加碼、分3波推出「GO購券」，購買300元券可消費500元，相當於6折價，盼帶動商圈內的商機、一起挺過疫情寒冬。

迎接母親節到來，東海藝術街商圈近日加強公共空間消毒，並推出「GO購券」，首波以母親節檔期為主、限量600分，日前已售出450分，商圈管委會強調，此「GO購券」採實名制銷售，一開始還有民眾擔心遭騙，實際使用後，還拿著家中的戶口名簿來購買。

管委會指出，今年受新冠肺炎疫情影響，商圈消費萎縮，2月份店家營業額掉了3、4成，到4月最慘、消費情況大跌約7成，店家們除等待中央紓困，更盼政府或相關單位提出具體振興方案，讓大家能挺過這一波低迷。

「GO購券」每套以300元銷售，可在商圈內43家店家消費達500元，管委會強調，若一家3口購買3套，等於多了600元可去吃頓大餐或購買奢侈品，其他金額則可在商圈內購買日常用品、排骨便當等生活必需品，足以讓全部店家都受惠，也讓民眾有感，第2、3波將於5月底、6月推出，限量各600套。

(中時 )