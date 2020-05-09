中職昨日領先全球開放球迷進場，富邦悍將主場優先開放季票、各級會員購票，不過僅售出8成，開放一般球迷購買後才完售1000張，購票熱潮並不如預期，悍將副領隊陳昭如就坦言，聯盟配合中央政策禁止場內飲食，多少會影響到球迷的進場意願。

昨日中職開放1000名球迷進場，不過前日才突然宣布除飲水、吃藥外，全面禁止飲食，讓剛宣布引進五星料理、與各家餐廳美食合作於球場販售，甚至推出「啤酒妹」賣罐裝啤酒的各球團都相當錯愕，不過也只能配合。過去球迷習慣邊吃邊喝看球賽，不過如今卻只能全場戴好口罩，若非進場前先吃飽，否則就要等中場休息把握時間進食，或餓到比賽結束再吃。

陳昭如強調開放飲食這塊會很努力、很認真跟主管機關溝通，希望下周與聯盟開會後有好結果，「球迷可能會因為不能飲食而遲疑，因為快暑假太熱，會影響進場意願。」陳昭如表示，現在看球成為家庭活動，如今只能先做好第一階段，齊心合力把現在做好，主管機關才會放鬆規定，相信球團都準備完善。

而統一獅下周也要在主場台南球場迎接球迷，領隊蘇泰安則說希望向中央疫情指揮中心反映，若疫情減緩，是否適度開放飲食，「禁帶外食確實造成球迷看一場球賽長時間的不便，但在防疫考量，建議中央是否可同意由球隊自己進行簡單的食品販售，例如餐盒或瓶裝水、飲料等。」

(中時 )