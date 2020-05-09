台南市鹿茸產量全台第二，且養鹿場平均規模較大，安定區的福成養鹿畜牧場就飼養200多頭鹿，43歲的蘇文聰是二代，返鄉接下棒子已經有15年時間。（莊曜聰攝）

台南市鹿茸產量居全台第二，市長黃偉哲（右四）替本產鹿茸行銷，他說鹿茸是百搭的養生聖品，甚至還能夠做鳳梨酥，與進口鹿茸相比更為新鮮，是民眾好選擇。（莊曜聰攝）

每年3到6月是國產鹿茸的採收季節，根據統計全臺約有近555戶養鹿場，臺南市占65場，主要品種為水鹿及梅花鹿，隨著飼養環境及人工成本的增加，有集中化趨勢，鹿場平均規模較大，且因飼養及育種技術提升，鹿茸品質佳，產量也居全臺第二，今年行情看俏，每兩市價近千元，但受新冠疫情衝擊銷量，相關單位正研擬收購計畫，最快下周公布，南市府農業局9日也舉行記者會行銷。

臺南市長黃偉哲表示，南市鹿茸品質第一，雖然臺灣因WTO開放紐西蘭鹿茸進口，但新鮮度比不上臺灣鹿茸，因此不怕競爭，價格也來到1兩970元，尤其鹿茸可說是百搭的養生聖品，業者也開發周邊產品，甚至還能做成鳳梨酥，加上國人愈來愈重視養生，鹿茸產品是不錯選擇。

43歲的蘇文聰是福成養鹿畜牧場第二代，返鄉養鹿已經有15年時間，現在鹿場約有200多頭鹿，談到養鹿訣竅，蘇文聰說，要從飼料上著手，營養充足但不過量，不然鹿就會「長肉不長茸」，經濟效益就差多了，近年鹿茸可開發多樣化周邊加工產品，但蘇文聰坦言，比例還不高，約占2成左右，還有進步空間，面對進口鹿茸每兩近400元的價差，走品牌路線是唯一出路。

農業局長謝耀清指出，鹿茸除了坊間熟悉的當藥材、泡酒外，現在也能做出像鹿茸益生菌、鹿茸面膜、洗面乳等保健、保養用品，另外還有鹿肉乾、鹿茸雞、鹿肉香腸、鹿茸酒釀桂圓鳳梨酥等食品，相當多元，包括臺南市養鹿協會、臺南市養鹿生產合作社、臺灣鹿茸生物科技公司等通路都買得到，民眾可多選購。

(中時 )