現場分送母親節應景康乃馨，讓婆婆媽媽很歡喜。 （南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

新冠肺炎疫情衝擊國內花卉市場低迷，南投縣政府整合縣內生產花卉鄉鎮農會、合作社等意見，向農委會申請500萬元紓困，9日由大湳花卉合作農場在埔里鎮聯合行政中心，舉行「台灣之心、花現幸福」花藝展示會，現場分送母親節應景康乃馨，讓婆婆媽媽很歡喜。

五彩繽紛、爭奇鬥艷，由10多種花卉組成的大型花毯裝置藝術、美不勝收，適逢周末假日及母親節，吸引許多民眾帶著媽媽來賞花，拍出美美花海照。南投縣府農業處長陳瑞慶與農糧署中區分署長楊宏瑛，現場疾呼全國民眾一起搶救花農，用消費力實際挺花農。

農業處長陳瑞慶指出，國內外花卉消費及出口量大幅減少，花農收入大受影響；獲中央補助經費500萬元辦理紓困，透過花卉裝置藝術展示活動、國小食農教育、插花教學等，提昇民眾生活美學素養，增進學童對在地花卉產業的認知，進而帶動花卉巿場的消費。

大湳合作農場理事主席柯添淇表示，疫情爆發至今，對花卉產業衝擊相當大，宗教及大型活動都減少，花農收入銳減4成左右，盼透過大型花藝裝置藝術展示活動，解決花卉滯銷問題、平穩市場供需，且玫瑰、康乃馨價格回升到正常價格，對農民生計確有極大助益。

埔里聯合行政中心首場自9日至17日止，第2場從15日起於花卉物流中心登場，另6月底前在車埕及集集車站有花卉展示。水里鄉農會、埔里鎮農會及埔里花卉生產合作社至小學辦理「校園花藝教學」活動，藉由食農教育，讓學童認識在地花卉產業；並研議第2場次增設花農攤位，讓消費者直接選購優質在地花卉。

(中時 )