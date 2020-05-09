為減緩疫情衝擊，中央宣布擴大急難紓困補助對象，台中市政府全力協助中央善後，社會局表示，民眾申請案已突破萬件，市府除由各區公所收件，更派出上百名「安心上工專案」人員，協助資料E化建檔，「從寬、從簡、從速」加速審核流程，多數申請者可望下周五前獲得撥款。

社會局長彭懷真表示，市府不往中央送紙本資料，由區公所收件，由上百位「安心上工專案」人員將資料輸入excel檔，一切電子化作業，並由衛福部透過E關懷和財政部等系統快速審核。

區公所建檔時皆按照行政院長蘇貞昌指示「從寬認定」，如爭議不大即迅速同意；少數資料不全者另外處理，多數申請者可於下周五前獲得撥款。

目前衛福部正參考市府建議增修電腦系統，將先以新北市送去的資料試算，修正提供給各縣市採用，未來各縣市都能自行試算。

社會局強調，為減輕區公所人員負擔，市府已協調勞工局，增派安心上工專案人員，操作電腦資料建檔。目前台中市申請件數突破1萬件，若每名同仁處理檔案2分鐘，約需180個工時，大約45名安心上工的同仁每天工作4小時，即可完成輸入，讓有需求民眾加速紓困。

(中時 )