紓困之亂沸沸揚揚，新北昨將萬件申請案送交衛福部審查，反被衛福部批是「錯誤示範」；新北市副秘書長劉和然今下午召開記者會澄清，所有申請案經地方初審、淘汰3分之1才送交中央，新北並非和中央作對，只是盼中央省思，為何一項政策下達，民眾盲目奔波、基層同仁天天加班、甚至讓中央、地方公務員互相指責？

劉和然表示，紓困申請條件多，包括確定有無勞健保、農漁保、有無領過相關紓困方案等，但「弱勢e關懷網」系統相當不穩定，當機頻頻，不僅新北 、各縣市地方同仁都怨聲連連，尤其最重要的稅務資料查詢，僅顯示到去年12月31日，但真正需要參考今年1月至4月，根本查不到。

劉和然說，稍早看完陳時中的記者會，發現原來行政院長院長蘇貞昌、跟各部會執行上有落差；很多民眾誤以為新北市一收件、就通通往中央送，實際上新北市都經過初步篩選，送交的9301件中，淘汰了3分之1，初審通過才送交衛福部。

劉和然指出，新北市沒有要跟中央對抗，只是希望這些艱苦人，能儘速拿到補助，也希望中央省思，為何政策出來後，這麼多人有意見？基層同仁每人都要加班？甚至演變成中央、地方公務同仁互相指責？

劉和然表示，希望中央政策決定能更嚴謹，各部會、院內溝通更明確，系統開放跟準備工作更落實，讓第一線同仁有所依循，別讓申請者盲目地跑來跑去，造成很多困擾。

(中時 )