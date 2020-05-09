吳黃素月（紅長袖者）曾當選過模範母親，9日當修繕志工協助窮苦貧戶。（台南市勞工局提供／程炳璋台南傳真）

溫馨的母親節本該是天下母親的快樂過節日，曾是台南市2018年勞工模範母親的吳黃素月卻犧牲假期，9日到龍崎區當起女工，免費為弱勢貧戶修繕房屋，被稱讚是化母愛為大愛的善舉。

60多歲的吳黃素月年輕時以營造業白手起家，現為公司老闆娘，5年前藉著工會加入台南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕方案，卸下老闆娘身分，有空就為「甘苦人」修繕房屋。

因為熱心公益，兒女長大又都事業有成，吳黃素月2018年獲工會提報，獲選台南市勞工模範母親。

適逢母親節假期，吳黃素月本該與兒女開心過節，她9日卻選擇穿起志工背心，到龍崎區為1名60歲中風不良於行的黃姓貧戶修繕房屋。

黃男獨居在龍崎區土崎里一棟老舊平房內，白天因病需待在日照中心，晚上回家睡覺，即使如此，因為屋內無廁所，他夜間拄著拐杖外出如廁時，經常跌倒受傷，透過龍崎區公所與台南市議員許又仁轉介，台南市勞工局啟動弱勢房屋修繕方案。

這項方案由大台南職業總工會與勞工自願服務協會出錢買材料，各項職業工會成員當志工，專為貧苦民眾修繕老房，給他們一個足以安身立命的家。

工會預估要拆除黃男已殘破不堪的屋瓦與牆壁，再以鐵皮搭建，吳黃素月9日在豔陽下揮汗協助拆瓦與拓寬大門等工作。

許多家庭都在母親節假期出遊或用餐，吳黃素月卻在工地度過一天，被台南市勞工局稱讚是化母愛為大愛。她表示從年輕工作至今，已習慣在工地生活，能夠親手幫助到弱勢對象，更感到開心。

(中時 )