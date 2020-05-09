近日「萬元紓困之亂」在各地上演，國民黨革實院長、台北市議員羅智強下午在臉書表示，蔡英文總統、閣揆蘇貞昌執意引爆「紓困之亂」的原因就是「不公平」，由於程序複雜，才讓民進黨有上下其手，從中牟取「政治利益」的空間，他還說，「瑞凡，我數學不好，可以告訴我為何農業人口增加1.18倍，農業產值反而下降」。

羅智強在臉書向大家說明，為何蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，明知道發現金和消費券「最公平」，而這也是全世界面對疫災的經濟海嘯都採用的方式，獨獨民進黨，卻堅持要搞出不公不義、天下大怒的「萬元紓困之亂」。

為加重語氣，羅智強重複三次答案是蔡英文要的就是「不公平」，他說，因為公平的發現金或消費券，民進黨就沒有上下其手的空間，只有搞出設計繁複、申請困難又金額龐大的「萬元紓困」，民進黨政客才能迴避監督，從中牟取「政治利益」，甚至，創造有心人牟取不法利益的空間和機會。

羅智強舉例說明，聯合報黑白集揭露的「台灣農民暴增之謎」，4年前，政府宣布的台灣農業人口數是55萬，這次發放萬元紓困金，蘇揆宣布有資格領取的農民多達120萬人，其中99萬人可以直接入帳，其他人仍須提供申請文件及帳號。

羅智強嘲諷，台灣4年增加了65萬農業人口，增幅超過1倍，忽然成了農業大國，真的好棒棒，不過，他指出，但問題來了，台灣農業產值占GDP的比重，2016年是1.87％，2019年則降到1.77％，「瑞凡，我的數學不好，你可以告訴我，為什麼農業人口可以增加1.18倍，農業產值比重卻反而下降」。

羅智強指出，更重要的是，有沒有人可以告訴我們，如何能夠成為這「神奇農民」，大家也想領補助啊！這神奇農民數揭露了民進黨為什麼堅持天怒人怨要「不公平」的真正原因，那就是誰來認定你是不是「神奇農民」？就是民進黨。

羅智強說，同樣的，誰來認定你夠不夠資格領紓困？那就得看大家和民進黨證的距離，所以，為了一萬元去大排長龍的辛苦勞工們，你們不該排隊領補助，你們該做的是去民進黨中央排隊領黨證。

羅智強表示，正如神奇的農民數字一樣，「不公平」正是萬元紓困之亂，蔡英文和蘇貞昌最神秘的「政治數學」，蔡英文就是要不公平，嘸俚嘜安怎？

(中時 )