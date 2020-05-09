美國知名智庫布鲁金斯學會日前發表調查顯示，自新冠肺炎疫情，新冠肺炎疫情在美國暴發以來，約有20%美國兒童因沒有足夠的食物而挨餓；報告還指出，2018年至今18歲以下兒童所在的糧食不安全狀況增加了130%。對此，一向熱心公益的好萊塢女星安潔莉娜裘莉，日前接受《時人》雜誌專訪，也忍不住直言對美國出現如此狀況感到噁心！

裘莉日前在專訪中表示，對於美國兒童因為新冠肺炎疫情而出現挨餓的狀況感到「難以接受」，她知道美國有包括貧困等很多問題，但當看到這麼多孩子只靠一頓飯維生時，還是感到不可思議，「我對美國出現如此狀況感到噁心。」

裘莉本周也將寫信給國會，希望他們通過糧食援助計劃，以幫助受疫情影響的美國家庭。而裘莉也非光說不練之人，她先前就已捐出100萬美金給美國非營利組織「不讓一個孩子挨餓」。

(中時電子報)