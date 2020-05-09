台中市警察局刑警大隊公布詐騙案件統計，發現中部近3年兒女遭綁架詐騙型態有57件，受害男女性別比例為3比7，女性遭騙占38件居冠，平均年齡55歲；詐騙手法以「綁兒子」41件最多，而贖金以「綁女兒」平均36萬元最高。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

臺中市警察局刑警大隊公布詐騙案件統計，發現中部近3年兒女遭綁架詐騙型態有57件，受害男女性別比例為3比7，女性遭騙占38件居冠，平均年齡55歲；詐騙手法以「綁兒子」41件最多，而贖金以「綁女兒」平均36萬元最高，詐騙財損為網購詐騙金額的20倍。

臺中市刑大經濟組警務員陳建法指出，因為詐騙集團都是隨機撥打市話的方式，鮮少撥打手機，所以大部分都是由在家中的媽媽，接到詐騙電話機率高，受詐騙比例是女性比較高，為典型的「慈母詐騙」手法。

警方指出，日前接獲60歲陳姓婦人到超商向店員說要購買遊戲點數、有多少買多少，店員懷疑詐騙手法並報警；陳婦見警察到場淚訴，指兒子被綁架對方要130萬元，否則兒子被「關狗籠」警方聯絡到陳婦兒子，才知詐騙手法。

詐騙集團相中媽媽心軟，就是人性弱點！一吳姓婦人兒子在澳洲打工度假，詐騙集團瞎扯「販毒黑吃黑」，要脅吳婦立即匯錢才將其兒子釋放，銀行行員機警通報警方，發現又是詐騙案；警方提醒，歹徒都是利用人性焦急、擔心的人性弱點進行詐騙。

警方表示，每到母親節，詐騙集團行使老梗詐騙，提醒所有的慈父慈母，假綁架手法有跡可循，通常會先有「假兒女」哭喊救命，再扯到販毒、作保，恐嚇手機不能掛斷，若不從還會「加碼」隔空毒打哭更慘，歹徒利用「天下父母心」實施詐騙。

另母親節應景有LINE轉傳，可免費下載的「媽媽專用日常貼圖」，宣稱立即點選下載後再分享給3個群組及10位好友，就可拿到貼圖；警方指出，詐騙集團配合時事隨時更新詐騙手法、騙取個資；呼籲民眾，接到詐騙電話務必保持冷靜，牢記1聽2掛3查證的口訣，並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )