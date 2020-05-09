16：51花蓮富里規模3.8地震 最大震度3級 17:222020/05/09 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(9)日下午4時51分花蓮富里發生芮氏規模3.8地震。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，今(9)日下午4時51分發生芮氏規模3.8地震，此起地震深度14.2公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方100.7公里（位於花蓮縣花蓮縣富里鄉），最大震度台東海端3級、花蓮富里2級。 (中時電子報) #地牛 #花蓮 #地震 #最大震度 #3級 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球首家 亞泥取得3大國際標準 04:102020/05/05 產業．科技 美元投資級債基金 績效按讚 04:102020/05/05 投資理財 《業績-半導體》精材Q1獲利登同期高 每股賺0.59元 18:142020/05/05 財經 融程電首季EPS 0.73元 19:422020/05/05 財經 防疫商機大 遠東新、新纖訂單夯 04:102020/05/06 證券．權證 11：25花蓮近海規模3.9地震 最大震度2級 12:032020/05/06 生活 晚間9時花蓮近海規模3.9地震 最大震度4級 21:472020/05/06 生活 旺旺集團加碼贈抗菌液 花蓮12萬戶受惠 12:382020/05/08 生活 推銷花蓮大西瓜 蔡董誇好甜 04:102020/05/09 生活新聞 希望廣場花蓮西瓜季 徐榛蔚現場鮮送幸福 16:152020/05/09 生活 生活熱門新聞 「梅雨季」鋒面到 吳德榮：明晚起劇烈變天 - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 北投窄巷轎車90度翻險墜田 網歪樓：導航哪家？ - 生活 小黃司機領6萬遭民眾拒搭？林佳龍說話了 - 生活 面試官問「為何要錄取你」該怎回？20年社會人解答網跪了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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