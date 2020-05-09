花蓮地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，今(9)日下午4時51分發生芮氏規模3.8地震，此起地震深度14.2公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方100.7公里（位於花蓮縣花蓮縣富里鄉），最大震度台東海端3級、花蓮富里2級。

(中時電子報)