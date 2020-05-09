紓困之亂沸沸揚揚，新北昨將萬件申請案送交衛福部審查，反被衛福部批是「錯誤示範」，衛福部長陳時中今在記者會上表示，「有點不忍心，還有同仁帶著小孩到部裡加班，很辛苦」；對此新北市副秘書長劉和然表示，這幾天下來，地方區公所同仁天天加班到半夜，其實大家的心情都是一樣的。

紓困之亂延燒多日，新北市昨將2天半來的9301件初審案，送交衛福部審核，不料衛福部官員一度拒收，僵持1小時才無奈收件，今早衛福部社會救助及社工司長楊錦青更批，新北市這是錯誤示範，衛福部今也加派130名員工，並秀出2張加班照，表示員工加班協助審核資料。

劉和然今下午召開記者會說明紓困案狀況，他表示，陳時中說心疼同仁帶著小孩來加班，其實市長侯友宜也是同樣心情，這幾天下來，區公所第一線同仁，平日、假日晚上幾乎天天加班，「希望部長也能下到區公所看看，把這種心疼的心情套用在地方同仁身上，會發現地方跟中央是一體的。」

(中時 )