藝人簡沛恩近年淡出戲劇圈轉戰手搖飲市場，去年3月在西門町創立手搖品牌「PiQiMi必可蜜」，近期西門店為了擴店裝修暫時撤點，今年她重新設計LOGO、赴彰化拓店外，9日和紅豆餅品牌「青畑九號豆製所」聯名快閃店母親節活動，並邀請好友方馨站台出席，搭上週末百貨母親節人潮，掀起民眾排隊熱潮。

方馨和簡沛恩擁有好交情，她爆料簡沛恩事前完全沒教她該怎麼做飲料，「演員拍戲前很習慣有腳本，不然會很慌」，不過似乎壓力太大，簡沛恩透露近期免疫力下降、眼睛過敏浮腫，前陣子常常開車下彰化，幾乎每天睡不到3小時，月領才2萬元，不過樂在其中虧自己「這個月像是人生八點檔，自編自演還沒酬勞」。

藝人簡沛恩自創手搖品牌「PiQiMi必可蜜」9日舉行快閃店活動，好友方馨（左）站台出席。（動能意像提供）

簡沛恩和方馨認識將近15年，兩人最早是在《台灣龍捲風》演姐妹檔，簡沛恩說當時自己不太會說台語，但拍戲re一次就要上，很感謝當時方馨不吝嗇幫忙指正台語口音，簡沛恩透露，以前拍戲總不愛說話，因此交心朋友沒幾個，方馨就是其中一個，也很羨慕方馨有女兒，還能一起聊天逛街，「我身邊很少媽媽朋友，大部分都男生朋友，個性太像男生」，自虧「嫁不出去」。

簡沛恩回憶，這幾年來創業後個性脾氣變柔軟，笑說以前拍戲時脾氣很差，別人都說她難相處，「以前等戲會不耐煩，但現在會站在別人立場思考」，被問到有沒有遇過奧客？簡沛恩說，在品質上嚴格把關，也直言「我就是最挑惕的老闆」，不過因為某些品項需花時間備料，有時難免客人會抱怨，當下會立刻去了解原因並解決，「以前要有劇本，現在完全不用，事情來了就直接應對」。

簡沛恩帶方馨做飲料。（動能意像提供）

這幾年許多藝人開拓飲品副業，簡沛恩不到30歲就開始投資副業，她搞笑說「現在飲料太競爭，比捧紅藝人感覺還難」，提到「以前都說藝人很好騙，用我們的名字，但最後可能被騙數百萬」，不諱言自己也被騙過，在股權、商標等問題吃虧，但也受到許多人幫助，自己個性變得比較感性，現在也開放加盟，希望未來夥伴一起做生意賺錢，「我會跟他說創業辛苦的地方，希望跌倒過的經驗，別人不會再重蹈覆轍，賺錢很辛苦，不是創業就會成功，希望減少失敗值」。接下來將在台中舉行快閃店，未來也將順應宅經濟發展相關通路。

簡沛恩和方馨相識15年，兩人私下擁有好交情。（動能意像提供）

(中時 )