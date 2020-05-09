有幾張艾薇兒尺度大解放的照片，居然赤裸上半身僅用長髮遮胸前兩點，堪稱是出道至今最大尺度。(圖/ 取自達志影像)

國際搖滾天后艾薇兒(Avril Lavigne)從15歲出道後，每次推出新歌都造成轟動，龐克風更一度引起年輕人模仿風潮；2013年突然消失歌壇，到了2015年才證實患萊姆病，不得不淡出養病。近期推特有一組艾薇兒2013年的宣傳照，居然有上半身赤裸僅用長髮遮兩點的大尺度照，掀起粉絲熱議和瘋傳。

艾薇兒在2013年推出同名專輯《AVRIL LAVIGNE》，當時為此拍一系列宣傳照，有別於出道後龐克風穿搭，為了配合專輯其中一首主打歌〈Hello Kitty〉，穿上Hello Kitty短上衣大方露水蛇腰，下半身只有一件黑色三角褲，微微散發女人味；另外還有幾張艾薇兒尺度大解放的照片，居然赤裸上半身僅用長髮遮胸前兩點，堪稱是出道至今最大尺度。

在艾薇兒因病淡出演藝圈後，她的大票粉絲也只能痴痴等待她好起來，重返歌壇；而這系列大尺度宣傳照也剛好讓粉絲解饞，紛紛讚嘆「太性感了吧」、「艾薇兒無論怎樣都好漂亮」、「滿滿女人味啊」。

(中時電子報)