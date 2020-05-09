台中綠美圖中的美術館挑高設計模擬圖。（文化局提供／林欣儀台中傳真）

打造公園中的圖書館、森林中的美術館，台中市府去年9月動工，投入結合圖書館與美術館的「綠美圖」興建工程，預計111年底完工，配合硬體興建進度，台中市文化局近來積極整合台中市圖與市立美術館藏、著手藝術推廣，將為綠美圖啟用預作準備。

樓地板面積達5萬8000多平方公尺的綠美圖為相互連結的8棟建築設計，總工程經費32億，文化局指出，設計理念是讓民眾可穿梭在圖書館與美術館間，且其中5棟建築更結合戶外廣場；因工程中的結構、管線串連難度高，特別引進「建築資訊模型系統」整合複雜的工項，提升工程品質。

以地下2層、地上7層設計的綠美圖，未來各樓層將如何規畫？文化局指出，「台中市立圖書館總館」的部分將採分齡分棟規畫，以獨立閱讀環境、提供不同年齡層適合的書籍，圖書館3樓則作為大廳使用，藉由挑高設計達到放鬆效果，未來並將邀集專家學者舉辦館藏徵集諮詢會議，初步會以藝術」類別為核心館藏。

「台中市立美術館」則設計有27公尺、9至10公尺與4至5公尺等不同高度的挑高空間設計，藉以呈現出迥異的展覽環境，文化局說，每年將固定購藏台中市老、中及青年藝術家優質作品，近期也將規畫膠彩等不同主題的展覽或推廣活動，為市立美術館營運暖身。

(中時 )