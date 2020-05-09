針對高市警察局保防科謝姓股長日前被調離現職，高市警局今（9）日發出聲明澄清，該股長表現未盡理想，經單位主管考核後不適任，因此予以調整職務，與罷韓無直接關係。

市警局強調，市長罷免案期間，高市府授權本局人事權責部分並未凍結。本局針對具即時性未牽涉職務連動的個案，可適度做人事調整。

市警局也指出，保防科謝姓股長因個人工作表現未盡理想，經單位主管考核後不適任現職工作，屬於業務需要所做的個案職務調整。

(中時 )