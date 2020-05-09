保防科股長遭調職 高市警：非關罷韓 17:462020/05/09 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市警局澄清，謝姓股長因個人工作表現未盡理想才調離職務。（翻攝google地圖／柯宗緯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對高市警察局保防科謝姓股長日前被調離現職，高市警局今（9）日發出聲明澄清，該股長表現未盡理想，經單位主管考核後不適任，因此予以調整職務，與罷韓無直接關係。 市警局強調，市長罷免案期間，高市府授權本局人事權責部分並未凍結。本局針對具即時性未牽涉職務連動的個案，可適度做人事調整。 市警局也指出，保防科謝姓股長因個人工作表現未盡理想，經單位主管考核後不適任現職工作，屬於業務需要所做的個案職務調整。 (中時 ) # 高雄 #韓國瑜 #罷韓 #警察 #保防 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／李進勇剁掉台灣民主的頭！ 04:102020/05/05 時論廣場 罷韓團體指控遭打壓 市府出面批惡意造謠 18:042020/05/05 政治 罷韓批高市府雙標 他PO一張照打臉 21:192020/05/05 生活 高市府反嗆 罷韓四騙子造謠 04:102020/05/06 政治要聞 高雄市府硬起來！力抗罷韓？網友驚呼：穩了 10:442020/05/06 政治 罷免倒數 大小綠轟韓：讓高雄淪北韓 11:292020/05/06 政治 罷韓投票倒數 藍營這大咖卻消失了？ 11:062020/05/06 政治 公平嗎？韓國瑜被罷免逼著跑 高雄議員：「這三個字」影響很大 08:522020/05/09 政治 不是520！傳韓國瑜521發表「罷韓談話」？ 10:302020/05/09 政治 台灣基進噴罷韓廣告 高市府半夜速洗掉 11:022020/05/09 政治 社會熱門新聞 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 悲傷母親節 男大生大夜班騎車下班遇死劫 - 社會 她人工授精生女 42年後驗DNA…崩潰當年「精主調包」 - 社會 3大電信齊斷訊 和美里民無奈：養飛鴿 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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