效力於美職印地安人隊的台灣球星張育成，今日獲富邦悍將邀請，將要登上英文轉播「獻聲」，他在賽前受訪時透露自己天天收看中職，此外對於親哥哥張進德將投入中職選秀，他笑稱，「大哥是對的。」

張育成去年及今年春訓都在大聯盟，受到疫情影響，加上老婆懷孕，因此在3月返台，經過14天隔離後終於抱到老婆，雖然目前大聯盟遲遲沒有開幕消息，不過張育成「因禍得福」，反而有更多時間陪家人，「這段時間準備當爸爸，多陪老婆，開心有時間能陪在家人身邊，昨天也提早慶祝母親節，很開心老婆升格成媽媽。」

這段期間張育成透露每天都收看中職，畢竟全球都沒有比賽可以看，自己則隨時等待球隊通知，「跟休季一樣保持體能，維持打擊、接球，跟一般訓練一樣。」張育成透露9月就要迎接兒子出生，不過若這段時間收到球團通知，仍會馬上啟程回美國。

張育成大哥張進德與富邦悍將簽下自行培訓合約，也確定投入今年中職選秀，他表示尊重大哥決定，也祝福他棒球這路上一路順暢，「在他身邊為他加油，大哥是對的。」

至於弟弟張偉聖目前在統一獅二軍，兩人也會討論打擊問題，「有看他比賽，有點綁手綁腳，教他一些心理層面的問題，應該對他有幫助。」

(中時 )