推廣國旅，民眾前往剛剛開幕的七股遊客中心，並在臉書上打卡就送鹹冰棒，清涼消暑。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情趨緩，台南市觀旅局延續「安心遊台南」活動，民眾前往指定景點戴上口罩拍照打卡，就能兌換古蹟限定商品，虎頭埤風景區也招待媽媽搭船遊湖。（台南市政府觀旅局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎已20多天沒有新增本土案例，隨著天氣炎熱似乎有趨緩跡象，這個周末是母親節檔期，台南市觀光旅遊局延續「安心遊台南」活動，只要遊客前往20處指定景點，並戴上口罩拍照打卡上傳臉書，就能兌換古蹟限定商品；另外雲嘉南濱海國家風景區管理處為振興國旅，民眾只要到剛開幕的七股遊客中心出遊，在臉書打卡就送鹹冰棒，清涼消暑。

依據南市府觀旅局統計，51勞動節連假期間，幾個重要的觀光景點，如關子嶺、烏山頭水庫、虎頭埤風景區等，遊客均未達到擁擠的程度，顯示台南市是讓人非常安心的旅遊城市，也希望民眾在做好防疫措施的前提下，母親節假期可以全家到台南走走逛逛。

觀旅局指出，周六、日2天前往8處旅服中心、文化局的赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、1661台灣船園區、山上花園水道博物館、億載金城等6處古蹟景點，以及虎頭埤風景區、奇美博物館、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、烏山頭風景區等處，戴上口罩並發布社群貼文打卡標註「＃母親節我來台南安心遊」，就能兌換台南古蹟限定商品1包，送完為止。

有沿海網美景點之稱「七股遊客中心」日前正式開幕，雲管處也推出活動，只要遊客在個人臉書打卡，並留言「安心旅遊，來七股就是要吃鹹冰棒！」就送限量3000份的鹹冰棒1支，兌換地點在七股遊客中心物產館。

(中時 )