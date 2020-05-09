全國台企聯表示，8日臺北地檢署以長沙臺灣同胞投資企業協會長林懷等台商涉嫌在年初選舉期間為某參選人造勢拉票為由提起訴訟。林懷是長沙台協會長、也是全國台企聯會員、更是我們廣大台商中的普通一員，長期為在長沙投資、就業、就學的鄉親提供服務，善盡心力。本會會員和廣大台商聞此深感震驚、十分擔憂、甚為不平!

台企聯指出，台商為討生活、顧事業，長年奔波於兩岸，也回饋兩岸。與廣大臺灣鄉親一樣熱愛臺灣，享有同樣的社會權利和義務，包括回台參與選舉的民主權利。台商協會是廣大台商自己的民間社團組織，首要任務是服務台商。為台商返台參加選舉、行使民主權利提供相關服務、做一些力所能及的事，歷來都是台協的會務之一。這是眾所周知的事。

台企聯稱，每逢臺灣重要選舉，各種形式的造勢活動及餐會比比皆是。台商作為臺灣社會的一員當然也會有自己的表達方式。但每位台商都有自己的判斷和主見，他們的投票意向完全由自己決定，不可能因為參加某一次活動、聽到某一句話而改變投票的意向。

「我們強烈呼籲臺灣當政者慎用公權力，不要打著民主旗號反民主，搞白色恐怖開民主倒車，更不要把台商自發的聯誼活動作過度的政治聯想與解讀，讓廣大台商有被秋後算帳的恐懼感」。台企聯強調，選舉的激情早已過去，執政者應該展現最大的包容心為廣大的民眾謀福祉，為兩岸和平永續發展盡心力，而非搞得人人自危，陷臺灣於更大的分裂與動盪，此決非臺灣之福。惟望臺灣當政者秉持良善，體恤民情民意及民之所盼，還林懷會長及廣大台商公道與公平，不要因此讓廣大台商擔心、寒心、痛心與失望！

(中時 )