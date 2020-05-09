高市觀光局打造旗津為「觀光藝術島」，雖然今年面臨疫情挑戰，但早訂定5個年度目標建設，盼吸引人氣，包括豪華露營區、沙灘假日市集、重新開放水域範圍、夕照觀景平台、愛情路藝術廊帶，讓遊客從白天玩到晚上，提升地方觀光產值。

過去旗津建設少，遊客缺乏久留的理由，晚上就變「孤島」，商圈效益難以發揮極大化。觀光局長邱俊龍指出，原來旗津汽車露營區，將翻身為全國第1個市區豪華露營區，內有冷氣、家具等設備，近日將公告招標，最快暑假開張。

邱俊龍也計畫「沙灘假日文創市集」，預計9、10月營運。另為吸引年輕族群，重新開放旗津水域遊憩範圍，引進風箏衝浪、動力船等多元水上運動。

正在打造的「夕照觀景台」預計10月落成，營造南島風情，邊看夕陽、邊飲酒，將招商引資打造「旗津吧」No.2，帶動沙灘經濟。最後則打造愛情路藝術廊帶，串起豐收廣場銜接星光隧道，借鏡日本瀨戶內海，吸引藝術家進駐，讓這條三輪車必經之路增添文藝氣息。

旗津年度盛事黑沙玩藝節受疫情影響，中央下令大型活動必須喊卡，但隨著疫情趨緩，高市觀光局也希望高雄立委向中央請命，能讓這項指標活動續辦，創造觀光紅利。

高市觀光局也向中央爭取前瞻預算1.1億元，打算興建海洋運動休閒中心，至於旗津旅館下半年將重啟招標，土地除原有市有地外，也有意與台灣港務公司土地合作，整併土地以利招標。

(中時 )