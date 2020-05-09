國民黨立委李德維和葉毓蘭今天下午，專程送防疫物資與康乃馨給波麗士大人。（李德維辦公室提供）

國民黨立委李德維和葉毓蘭今天下午，專程送防疫物資與康乃馨給波麗士大人。（李德維辦公室提供）

國民黨立委李德維和葉毓蘭今天下午，專程送防疫物資與康乃馨給波麗士大人。（李德維辦公室提供）

明天就是母親節，國民黨立委李德維和葉毓蘭今天下午，專程帶著民間贊助的防疫物資和應景的康乃馨鮮花，前往立法院附近的台北市政府警察局中正第一、第二以及萬華分局，共三個地點慰勤，希望藉此為人民褓姆在疫期時的健康安全貢獻一份心力，同時也要祝福全國辛苦的波麗士大人，母親節快樂。

在立法院分屬教育文化、內政委員會的李德維和葉毓蘭立委表示，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，讓原本就肩負維持社會治安重責大任的警察，額外增加陪同衛生機關訪視，並追蹤隔離檢疫者的勤務，讓員警在平日身處緝捕歹徒的高風險外，還必須面臨染疫的恐懼。

兩位委員說，再加上近來對於思覺失調症嫌犯過於寬容卻不符社會大眾期盼的司法判決，使得警界基層的氣氛又更加低迷。因此，兩人連袂要來幫站在維護人民生命財產第一線的波麗士大人加油打氣。

兩位委員今天在台灣警雁關懷協會理事林冠勳的安排，由協會理事長盧苓和民間普瑞概念有限公司，準備了國內MIT產製的250付防疫護目鏡、1千份75度消毒酒精噴霧隨身瓶，以及300朵康乃馨，要在母親節前夕贈予基層員警。

過程中除了受到中正一分局分局長沈炳信、萬華分局長張隆興、中正二分局副分局長段智剛和基層同仁的親切歡迎外，兩位委員也主動探詢警界基層亟需改善的問題與需求，並且允諾將從制度面與法律面來為警察和警眷來爭取更多合理的權益與保障。

兩位委員還進一步提醒大家，雖然國內疫情有緩和的趨勢，但在全球仍深受其害之際，我們絲毫沒有鬆懈大意的本錢，因此希望今天捐贈的防疫物資，能夠為以保護他人生命財產為己任的波麗士大人，提供執勤的基本防護，同時致贈康乃馨給堅守崗位的同仁，要祝福全國辛勤的人民褓姆，母親節快樂。

(中時 )