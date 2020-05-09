南韓首爾梨泰院的夜店群聚感染今天繼續擴大，又有17人中鏢，與29歲「毒王」相關的病例暴增至33起。南韓政府要求到過梨泰院酒吧的逾千人檢疫，首爾則關閉全市超過2100家酒吧、夜店等娛樂場所。

香港東網報導，一名29歲的新冠肺炎患者於上周五（1日）晚上至翌日凌晨，到梨泰院的5間夜店和酒吧消費，其後多名與他有接觸、或同樣到過酒吧的16人先後染疫。南韓周六公布增加18起新例，其中17人與酒吧群聚感染有關，另1起病例則是輸入個案。

總理丁世均表明，國家的防疫成果取決於能否有效控制酒吧群聚感染擴大，指示動用所有資源遏制疫情。他要求官員追蹤上周到過梨泰院的1510人，為他們檢疫。中央政府周五建議酒吧及夜店停業至6月7日，若繼續營業就要遵守社交距離、檢疫等防疫指引，否則面臨300萬韓元罰款；一旦有訪客確診，政府亦可對涉事酒吧提告。

首爾市長朴元淳周六下令關閉逾2000間市內的酒吧、夜店等，直至該市的疫情風險減低為止。

(中時 )