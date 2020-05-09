2020總統大選，國民黨的候選人以552萬票輸給民進黨候選人817萬票；得票率僅38％，不敵民進黨的57％。
有網友近日帶風向分析，對於多數90年代後長大的人，他們真的國家概念是：中華民國=台灣，詳言之：
深藍：這世界只有中華民國，沒有台灣
藍：中華民國是國家，目前我們偏安台灣
中間到藍---中華民國在台灣
中間到綠---中華民國是台灣
深綠-------只有台灣，中華民國是流亡政府
獨派-------台灣國
而民進黨在總統大選喊出「中華民國台灣」，網友表示，這種說法可以解釋成「中華民國在台灣」，也可以說「中華民國是台灣」。因此幾乎把「年輕一代」以及「中間到藍」的選票全部囊括、一網打盡，也因此民進黨這次大選一統天下。
網友註解，「中華民國台灣」不只是喊爽的而已！
因此幾乎把「年輕一代」以及「中間到藍」的選票囊括其中，
(中時電子報)
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