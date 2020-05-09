藝人方馨2015年與小2歲的科技男友麥可登記結婚，並育有和前夫所生24歲女兒芊芊，她今日出席好友簡沛恩手搖飲「PiQiMi必可蜜」聯名「青畑九號」快閃店母親節活動，談及自己昨天和媽媽、大嫂等全家一同慶祝母親節。

24歲就生下女兒芊芊，如今女兒也24歲，方馨保養得宜，母女倆走在路上宛如姐妹、有時還會相約小酌，看的簡沛恩直喊羨慕。方馨笑說自己現在常常「服侍」女兒，因為工作有時忙碌沒時間陪女兒，有空就會去接女兒下班，被問到女兒有沒有送母親節禮物？方馨反倒想起「我女兒5月1日生日禮物還沒送她，她也在問我母親節禮物」，雖兩人都還沒收到各自禮物，不過她透露「女兒領第一份薪水有請我吃飯」。

方馨收到女兒芊芊送的母親節花束。（翻攝臉書）

方馨說到和麥可結婚前幾年，的確想要再拼一胎，但今年已47歲的她，坦言現在已經不考慮再生。「前幾天看到朋友小孩的作業，發現考卷題目根本看不懂」，她憂心若生小孩，自己沒辦法從頭開始帶。也聊到曾見過女兒交男友，但以過來人經驗提醒「現在教的不一定是走到最後」，陪伴女兒走過失戀，不過方馨笑說自己可以當阿嬤，「反正阿嬤不用教小孩功課」，更虧一旁的簡沛恩「這樣你就變沛恩姨嬤」。

方馨（右二）和媽媽（左二）歡慶母親節。（翻攝臉書）

方馨（右）全家人歡慶母親節。（翻攝臉書）

藝人簡沛恩自創手搖品牌「PiQiMi必可蜜」，9日在板橋大遠百和紅豆餅品牌「青畑九號豆製所」聯名快閃店母親節活動，邀請好友方馨站台出席。（動能意像提供）

簡沛恩帶方馨做飲料。（動能意像提供）

(中時 )