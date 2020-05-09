新北市石碇區農會與農業局輔導當地家政媽媽班，在母親節推出「靈芝香菇元寶餃」及「靈芝香筍元寶餃」，由班員螢火蟲書屋青農葉家豪及其母親李慧鳳共同研發，採用在地綠竹筍、黑毛豬肉、珠蔥及椴木香菇，養生美味宅配到家。

石碇區農會輔導家政媽媽班經營田媽媽餐廳，去年投資升級廚房設備及導覽志工訓練，預計今年結合小旅行體驗發展石碇地方創生的事業，但今年初受到新冠肺炎疫情影響來客數銳減。

農業局及石碇區農會共同輔導媽媽班集結餐廳人力，轉型打造防疫新商機，由媽媽班副班長李慧鳳與兒子葉家豪邀請福隆飯店行政主廚指導，並串聯深坑、石碇、平溪沿線農村的優良食材，如石碇的靈芝、椴木香菇、綠竹筍、深坑黑毛豬肉及平溪珠蔥，研發製成俗稱「元寶」的冷凍水餃。

葉家豪表示，為了永續經營書屋，種菇的利潤會撥出10％作為螢火蟲書屋的永續發展費用，持續提供在地學童一個良好的閱讀環境。很高興母子一同參與家政媽媽班的冷凍水餃產品開發。

石碇區農會總幹事許淑惠表示，在地的家政媽媽班很有心，願意團結起來將危機化為轉機，農業局及農會將持續投入資源，協助升級加工及冷凍設備，為當地農產業加值、找商機。

農業局表示，疫情期間協助串聯小農及在地資源，幫忙找到零接觸經濟的新商機，推廣農業創生美味農業，期望能夠結合產業、社團及聚落，讓返鄉人口能夠在地深耕及就業，透過飯店通路及冷凍物流系統產地宅配直送，民眾輕鬆在家就能享用養生又美味的新北農產。

(中時 )