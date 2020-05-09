為了因應新冠肺炎疫情，政府釋出紓困方案試圖振興經濟，卻因事前說明不足，搞得民眾與第一線承辦員都霧煞煞，引起民怨，然而計程車業卻無須任何證明就可拿到6萬補助，更引發民眾怒火，甚至揚言拒搭小黃抗議，為此林佳龍喊話「別去比較誰領得多，誰領得少」試圖救火，卻反而火上加油，遭PTT鄉民公幹，直呼「要把鍋甩給司機了」。

交通部祭出對計程車司機提出紓困方案，包括薪資、油料、培訓補貼，每名司機最多可領6萬元，加上本來就免繳牌照稅、換車補助最高35萬元等，都讓民眾大喊不公，甚至揚言拒搭。對此林佳龍近日先後緩頰「計程車是防疫英雄」、「不應汙名化司機」、「別去比較誰領得多，誰領得少」等話語，反而引起鄉民不滿。

不少PTT鄉民怒罵：「院長說不要計較，部長說不要比較」、「跟不要污名化老人一樣87」、「所以他們貢獻比醫護多嗎」、「計程車是防疫英雄，醫護只是勞工」、「他是不是被計程車就過全家」、「到底為啥對計程車這麼好？選票比較多嗎」、「汙名化還不都你害的」、「太強了把鍋推給司機XD」、「我們是怪你，不是怪司機」、「他X發錢不公平就有差了，還要人別計較」、「DPP真的把繳稅的人當白痴」、「那要不要降基本車資了」、「現在要把仇恨值甩給小黃是嗎？」、「小黃那種素質還要別人污名化」。

(中時電子報)