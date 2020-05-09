光寶科（2301）9日傳出裁員風波，不過公司否認裁員一說，光寶科表示，目前沒有大規模的裁員，只是常態性組織內部的調整，單位績效沒有達標的，都會做一些組織重整，在精實聚焦的策略下，每個單位都有心理準備。至於人力調度主要也是採內轉的方式，沒有大規模資遣裁員。

市場傳出該公司針對旗下工業自動化相關部門裁員百人，光寶科強調，若如傳聞所說的裁員上百，勢必得通報勞動部，但公司目前並沒有此打算，僅是內部調整、非大規模裁員。至於外傳裁員重災區為工業自動化部門，以及遭裁員最高層級為工業自動化部門總經理鄭智峰，光寶皆以事涉營業機密不予置評。

光寶工業自動化部門於2015年成立，目前隸屬於光寶智能生活與應用事業部，延攬知名出身自某外商工業自動化部門總經理鄭智峰，擔任光寶工業自動化部門總經理。該部門年營收約在10億～20億元之間，約占智能生活事業群總營收5％，主要負責推廣工業自動化智慧工廠解決方案、產品工業變頻器、伺服驅動器以及PLC（可編程自動化控制器）等。

光寶科指出，公司每年會考核績效2次，對於考績沒達標的員工也會予以內轉機會，或者是調整職位，但員工如果有更好的選擇，也不會特別留任。然而疫情影響下，其實人力卻是相對吃緊，因為第2季開始就有訂單拉貨，用人狀況吃緊，而且疫情關係很多地方有出差管制，對於人員管理上就會更小心謹慎，不會隨意減少員工。

日前法說會上光寶科表示，第二季筆電、遊戲機、雲端需求、光電元件需求持續暢旺，中國廠工作天數也比第一季增加18％，第二季營收與獲利可望比第一季增加。另外，出售SSD部門給東芝因為疫情影響，無法在4月1日完成交易，預計第二季內可以完成。

(工商 )