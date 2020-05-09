罷韓案6月6日投票，萬一過關，民進黨會推誰出來參加高雄市長補選？民進黨籍高雄市議員黃文益直指，綠營內有共識推行政院副院長陳其邁出征補選。

黃文益接受香港媒體《中評社》專訪時指出，2018年參加民進黨高雄市長初選者，2020都順利連任立委，也開始表態挺陳其邁。加上是補選，其他有能力參選的外縣市首長任期未到，也不可能拋棄選民，因此陳其邁被拱出來參選變成共識，目前也找不到適合的人選相抗衡。種種因素，民進黨內、民間都支持陳其邁回鍋參選高雄。

黃文益分析說，由於陳其邁目前仍是政務官，罷免過程中不宜表達意見，一旦罷免投票通過，陳其邁將責無旁貸。陳其邁一直強調幫高雄市工作是他的懸念，感覺高雄是他的第一順位，對高雄一直有天生的使命感，一定要先把高雄治理好，繼續從政才會有所交代，也才可以繼續往上跳。

黃文益認為，目前看來陳其邁最值得大家信賴、勝選機會高，至於人民接不接受，仍要嚴肅接受考驗，因此陳其邁也必須把它當作人生最後一戰的心態去選。

黃文益直言，內閣改組，看來陳其邁留任副院長的機會大，若被換掉，則很可能會被認定罷免案會通過，準備參選；若留任，則馬上要面對罷免投票結果，還是會有話題，這都是痛苦決定。他認為蔡總統、蘇揆若真要栽培陳其邁，還是先讓陳留任後等罷免案有結果，再請辭投入補選，以破釜沉舟姿態參加補選，這樣雜音會很小，勝算也較多，民眾比較能接受。

(中時電子報)